قال المحلل السياسي تركي القبلان، إنه ‏سبق وقام بدراسة حول دور جامعة الدول العربية في حل القضايا السياسية والنزاعات ، وتم رفعها لأمانة الجامعة ضمن مؤتمر عقد لهذا الغرض ، وذلك قبيل انعقاد قمتها 31 في الجزائر 2022.

وتابع تركي القبلان: انما الحاجة ملحة لاجراء مراجعة المادة 5 من ميثاق الجامعة ، حيث قد فُرّغ وسيلة التحكيم والوساطة في حل النزاعات العربية من أي مضمون قانوني مما أضعف دور الجامعة العربية ،

وبالتالي الحاجة الى تأسيس جهاز مختص بالتحكيم داخل الجامعة العربية في النزاعات العربية وتكون قراراته ملزمة، مضيفا: نتأمل خيراً في القمة 32 التي تنعقد في جده 19مايو الجاري.