استشهد رئيس رقباء من الدوريات الأمنية، محمد بن عبداللطيف العجلان، بعد إصابته بأعيرة نارية أثناء مداهمة أمنية لمروجي المخدرات من الجنسية الحبشية في جدة.

وتعود الواقعة عندما أصيب رئيس رقباء من الدوريات الأمنية، بطلقات رشاش من مروجي المخدرات أثناء ضبطهم.

يذكر أن وزير الداخلية قال: “الحملة الأمنية على المخدرات لا تزال في بدايتها، وستستمر حتى تحقيق أهدافها، وقد حققت نتائج ملموسة، ولن نترك ولن نسمح لهؤلاء المهربين والمروجين، بأن يستهدفوا شبابنا، أو يعبثوا بالأمن؛ بأي شكل من الأشكال”.