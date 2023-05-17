كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “سكراب” في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن شروط دخول المزاد تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وتابعت أنه يجب دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.