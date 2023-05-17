تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07443 مقابل الريال الواحد 0٫24543
الدولار: 3٫74991 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75497
دينار أردني:5٫28535 مقابل الريال الواحد 0٫18920
دينار كويتي:12٫21527 مقابل الريال الواحد 0٫08188
دينار بحريني: 9٫94827 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري:1٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫97096
الدرهم المغربي:0٫37180 مقابل الريال الواحد 2٫69221
الجنيه المصري:0٫12134 مقابل الريال الواحد 8٫24186
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