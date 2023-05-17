تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫07443 مقابل الريال الواحد 0٫24543

الدولار: 3٫74991 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02119 مقابل الريال الواحد 0٫97925

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75497

دينار أردني:5٫28535 مقابل الريال الواحد 0٫18920

دينار كويتي:12٫21527 مقابل الريال الواحد 0٫08188

دينار بحريني: 9٫94827 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري:1٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫97096

الدرهم المغربي:0٫37180 مقابل الريال الواحد 2٫69221

الجنيه المصري:0٫12134 مقابل الريال الواحد 8٫24186