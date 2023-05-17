أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية، عن حذف الحسابات الشخصية التي لم يجرِ تسجيل الدخول إليها على مدار عامين أو أكثر، مع محو كل المعلومات والملفات المخزنة المرتبطة بها على خوادم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي أنها ستمحو بريد Gmail والرسائل المخزنة عليه، إلى جانب الصور المرفوعة إلى خدمة الصور، والملفات الموجودة على خدمة التخزين السحابي درايف، فضلاً عن حذف النسخ الاحتياطية.

وأشارت إلى أن عملية حذف الحسابات غير النشطة ستُجرى ابتداءً من نهاية العام الجاري، وستكون الحسابات التي أُنشئت ولم تُستخدم هي أولى الحسابات التي سيجري حذفها، وذلك بشكل مرحلي يبدأ بالحسابات الشخصية المجانية ويصل للحسابات التجارية.