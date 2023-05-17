أوضحت مدينة الملك سعود الطبية الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بحساسية الماء أو ما يُعرف بالشرى المائي، مبيّنةً أبرز الطرق المعتمدة لتخفيفها.

وقالت المدينة الطبية، أن أعراض حساسية الماء تشمل: احمرار الجلد على هيئة انتفاخات والشعور بالحرقان والحكة، وصعوبة في البلع والتنفس وسماع صفير في الحالات الشديدة.

وأكدت أنه يمكن تخفيف هذه الأعراض بمضادات الهستامين كخيار أول، وبعض الكريمات والمراهم العازلة بين الجلد والماء مثل الفازلين، والعلاج بالضوء أو دواء أوماليزوماب أو مكملات بيتا ألانين،وإضافة بيكربونات الصوديوم لماء الاستحمام.

وأشارت إلى أن حساسية الماء هي نوع نادر من الأرتيكاريا المسببة لظهور الطفح الجلدي، والذي يظهر بعد لمس الماء والمطر والعرق والدموع.