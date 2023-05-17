أعلنت مدارس التعلم ثنائي اللغة بالرياض (شمال الرياض – حي العقيق) عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين للعام الدراسي 1445هـ، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت التخصصات المطلوبة:

– الرياضيات

– الفيزياء

– الكيمياء

– الأحياء

– اللغة الإنجليزية

– الحاسب الآلي

– الاجتماعيات

– اللغة العربية

– التربية الإسلامية

– الصفوف الأولية

– التربية الفنية

– التربية البدنية

– الرياضيات (Math).

– العلوم (Science).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع