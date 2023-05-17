أعلنت مدارس التعلم ثنائي اللغة بالرياض (شمال الرياض – حي العقيق) عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين للعام الدراسي 1445هـ، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت التخصصات المطلوبة:
– الرياضيات
– الفيزياء
– الكيمياء
– الأحياء
– اللغة الإنجليزية
– الحاسب الآلي
– الاجتماعيات
– اللغة العربية
– التربية الإسلامية
– الصفوف الأولية
– التربية الفنية
– التربية البدنية
– الرياضيات (Math).
– العلوم (Science).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً