كشفت دراسة جديدة أن زيادة الوزن قبل سن الثلاثين عند الرجال تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وتوصل باحثون سويديون إلى أن الرجال الذين يزيدون كيلوغراما واحدا فقط سنويا من سن 17 إلى 29 لديهم فرصة أعلى بنسبة 27 بالمئة للوفاة بسبب المرض.

وأفاد الخبراء بأن التخلص من الوزن في مرحلة الشباب قد يكون “مفتاحا” لتجنب الإصابة.

وأوضحت الدكتورة ماريسا دا سيلفا، من جامعة لوند في مالمو أن معرفة المزيد عن العوامل التي تسبب سرطان البروستاتا هو مفتاح الوقاية منه، عوامل الخطر الوحيدة الراسخة، مثل تقدم العمر، والتاريخ العائلي للمرض، غير قابلة للتعديل.

وتتبعت الدراسة التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للبدانة في دبلن، 258477 رجلاً تم قياس وزنهم ثلاث مرات على الأقل بين سن 17 و 60.

وقالت الدكتورة كاثرين جينر ، من منظمة “أوبوزتي هيلث”: “تُظهر هذه الدراسة الجديدة التأثير الرهيب الذي يمكن أن تحدثه زيادة الوزن في بداية مرحلة البلوغ على الرجال في وقت لاحق من الحياة، البحث مثل هذا هو المفتاح لمنع الوفيات”.

يُذكر أن سرطان البروستاتا يعد من أكثر أنواع الأورام شيوعا بين الرجال البريطانيين، ويقتل أكثر من 12000 شخص سنويا.