نجح فريق من الباحثين بجامعة أوبسالا السويدية في تطوير وسيلة علاجية جديدة لاستخدام الخلايا المناعية في جسم الانسان للقضاء على الأورام السرطانية في المخ.

ويعد الورم الارومي الدبقي متعدد الأشكال Glioblastoma من أخطر أنواع الأورام التي تصيب مخ الانسان، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى قدرته على تعطيل رد الفعل المناعي الطبيعي للجسم تجاه الأورام.

وطور الفريق البحثي وسيلة علاجية لمساعدة الخلايا تي للوصول إلى الورم والتعامل مع الخلايا السرطانية. وتعتمد فكرة البحث على استخدام ناقل فيروسي لإصابة الأوعية الدموية داخل الورم، مما يزيد من إمكانية وصول الخلايا المناعية تي إلى أنسجة الورم للتعامل معها.

وقالت الباحثة آنا ديمبرج قولها: “لقد وجدنا أن الأوعية الدموية في الورم السرطاني يتغير شكلها ووظيفتها عند استهدافها بالناقل الفيروسي”، لافتة إلى أن الناقل الفيروسي استحث تفاعل معين داخل الأوعية مما ساعد في وصول الخلايا تي إلى الورم السرطاني”.