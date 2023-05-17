كشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون عن تناول مشروبًا رائعًا كل صباح للحصول على توهج طبيعي وللحفاظ على رشاقتها .

ويعتبر مشروبها المفضل عباره عن عصير أخضر مليء بالفيتامينات والمغذيات ويتم تناوله كل صباح مع وجبة الإفطار.

وفي وقت سابق، تحدثت أخصائية التغذية الملكية السابقة جينيفر هانواي عن فوائد العصير الأخضر قائلة إنه يمكن أن يساعد في “الحصول على بشرة أفضل”.

وأكدت أن هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة، وهي السموم البيئية التي تسرق توهجنا الطبيعي.

ومن المعتقد أن مشروب أميرة ويلز كيت ميدلتون الصحي المفضل يحتوي على الكرنب والسبيرولينا والماتشا والسبانخ والتوت.