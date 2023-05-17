أكد عصام عبدالفتاح، الحكم الدولي المصري السابق، أن الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في مرمى الهلال لم يكن صحيحاً، لافتًا إلى أن حكم المباراة لم يحتسب ركلتي جزاء للاتحاد.

وأوضح عبدالفتاح في مقابلة مع برنامج “في المرمى” يوم الثلاثاء: بالنسبة لهدف الاتحاد الأول في مرمى الهلال لم يكن صحيحا، لوجود خطأ على كورونادو ضد سعود عبدالحميد، وكان يجب تدخل تقنية الفيديو “فار”.

وتابع: أيضا كان يجب طرد جحفلي مدافع الهلال بعد تدخله على رومارينيو لأنه حرمه من الانفراد بالمرمى، مستطردًا: الاتحاد حرم من ركلة جزاء في الشوط الثاني عندما لمست الكرة يد ياسر الشهراني بعد رأسية رومارينيو، وفي الدقيقة 82 كان يجب احتساب ركلة جزاء أيضا للاتحاد بعد تدخل الشهراني على هيلدر كوستا.

وأشار الحكم المصري السابق إلى صحة قرار حكم مباراة الطائي والنصر، باحتساب ركلة جزاء صحيحة للنصر والتي سجل رونالدو عبرها الهدف الأول لفريقه.