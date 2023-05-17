قال الناقد الرياضي يوسف خميس أن لاعبو هذا الزمن مدللون بالنسبة للاعبي الجيل السابق.

وأضاف ” كنا نلعب في درجة حرارة 40 في النهار و صناعي، وبعد صلاة العصر ب20 دقيقة”.

وتابع ” لاعبو هذا الزمن مدللين، الملاعب مزروعة ويشربون المياه، على أيامنا كان ممنوع اللاعب يشرب مياه خلال المباراة، كان كل شئ ممنوع وكنا نتمنى بس نفوز”.