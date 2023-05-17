قال الناقد الرياضي يوسف خميس أن لاعبو هذا الزمن مدللون بالنسبة للاعبي الجيل السابق.
وأضاف ” كنا نلعب في درجة حرارة 40 في النهار و صناعي، وبعد صلاة العصر ب20 دقيقة”.
وتابع ” لاعبو هذا الزمن مدللين، الملاعب مزروعة ويشربون المياه، على أيامنا كان ممنوع اللاعب يشرب مياه خلال المباراة، كان كل شئ ممنوع وكنا نتمنى بس نفوز”.
فيديو | الناقد الرياضي يوسف خميس: لاعبو هذا الزمن مدللون بالنسبة للاعبي الجيل السابق#المنتصف pic.twitter.com/aGqzuwbKAH
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) May 16, 2023
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