قال رجل إيراني أنه توقف عن تناول الطعام ذات يوم في عام 2006 واعتمد فقط على المشروبات الغازية المحلاة للحصول على الطاقة.

وأوضح غلام رضا أرديشيري، البالغ من العمر 58 عامًا، إن مجرد رؤية الطعام يجعله يشعر بالغثيان، وإنه يعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 17 عامًا.

وأضاف الرجل إن كل شيء بدأ في إحدى الليالي في عام 2006، عندما استيقظ وشعر بغرابة في فمه، شعور لم يستطع التخلص منه، على حد قوله، وبغض النظر عن عدد الأطباء الذين زارهم قرر في النهاية تجنب الطعام بشكل دائم وعاش حياة طبيعية تمامًا منذ ذلك الحين.

وأكدت تقارير، أنه لا تأكل العائلة أمام أرديشيري، لأن مجرد رؤيتهم يتناولون الطعام يصيبه بالمرض، في حين يستمد هو كل طاقته من المشروبات الغازية، ويشرب المسن الإيراني 3 زجاجات كبيرة من الصودا يوميًّا ويصر على أنه لا يشعر بالجوع مطلقًا.

وتابع مستذكرًا الليلة الأولى له في هذه الحالة: “كان لدي شعور غريب، شعرت وكأن شيئًا ما مثل الشعر داخل فمي، شعرت أن رأس هذا الشعر كان داخل فمي والنهاية كانت داخل بطني”، فيما زار الكثير من الأطباء لكن أيًّا منهم لم يتمكن من تشخيص حالته، ولجأ البعض إلى نصحه بزيارة طبيب نفسي ولكن هذا الحل لم ينفع أيضًا.