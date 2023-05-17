وثقت فتاة من محافظة فيفاء بـ جازان مقطع فيديو لطريقها إلى الدواء وسط مرورها بمناظر طبيعية خلابة .

وأظهر المقطع مظاهر الطبيعة الخلابة التي توجد في الطريق، ومشهد الجبال الرائع من مكتب الدوام، وسط تساقط الأمطار في جو مليء بالراحة والسكون.”

وبيّن المقطع الذي يوثق روعة المشاهد في الطريق، الأشجار الخضراء وهي تملأ كل مكان، إلى جانب روعة الطبيعة الخلابة في الصباح الباكر .