أوضح مختص الكهرباء ماجد الحربي، بعض النصائح العامة المهمة لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.
وقال الحربي خلال لقائة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن الأجهزة الحرارية هي التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في المنزل.”
وأضاف:” أن تشغيل المكيف على درجة 24 على فترات إغلاق وتشغيل مناسب لدرجة حرارة الغرفة وللاستهلاك.”
وأفاد بأن العازل الحراري و”الفيش” يقللان من استهلاك الكهرباء في حالة التشغيل بنسبة 40% .”
#صباح_السعودية | ماجد الحربي – مختص كهربائي: العازل الحراري و"الفيش" يقللان من استهلاك الكهرباء إلا في حالة التشغيل. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Qq2yfGIwj7
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023
#صباح_السعودية | نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، مع المختص "ماجد الحربي". #قناة_السعودية pic.twitter.com/tNh3bi9TAM
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023
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