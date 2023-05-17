أوضح مختص الكهرباء ماجد الحربي، بعض النصائح العامة المهمة لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

وقال الحربي خلال لقائة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن الأجهزة الحرارية هي التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في المنزل.”

وأضاف:” أن تشغيل المكيف على درجة 24 على فترات إغلاق وتشغيل مناسب لدرجة حرارة الغرفة وللاستهلاك.”

وأفاد بأن العازل الحراري و”الفيش” يقللان من استهلاك الكهرباء في حالة التشغيل بنسبة 40% .”