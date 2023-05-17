استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزراء الخارجية العرب استعدادا للاجتماع التحضيري للقمة العربية.

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم المقرر يوم الجمعة ١٩ مايو بالرياض.