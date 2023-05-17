كشفت أمانة محافظة جدة مُمثلة في بلدية محافظة الكامل عن أسماء المرشحين للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (2) وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (8) متقدم على وظائفها المعلنة في تاريخ 1444/10/13هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وأوضحت بلدية محافظة الكامل أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأفادت البلدية، أنه في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه عن رغبته في التوظيف، كما أكدت أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي، بينما للاستعلام (PDF) قائمة أسماء المرشحين للوظائف