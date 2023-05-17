أوضحت الأخصائية الاجتماعية الدكتورة بثينة باعبّاد، الأسباب التي تدفع بعض الأُسر في رفع تكاليف الزواج وزيادة المهور.
وقالت الدكتورة بثينة باعباد، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن هناك من يرفع التكلفة بسبب ارتفاع المكانة الاجتماعية أو الاهتمام بالأبناء وتعليمهم، وضمان المهر العالي لحماية الفتاة إذا حدث انفصال.
وأشارت إلى أن بعض الفتيات يردن أن يصبحن أفضل من قريناتهن في المهور، لافتة إلى ارتفاع المهور أحد أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، ويجب على الأهالي تفهّم الوضع المادي للشاب قبل فرض التكاليف.
#صباح_السعودية | الأخصائية الاجتماعية د.بثينة باعبّاد توضّح الأسباب التي تدفع بعض الأُسر في رفع تكاليف الزواج وزيادة المهور. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Ez7pdQ4hRS
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023
#صباح_السعودية | د.بثينة باعبّاد – أخصائية اجتماعية: ارتفاع المهور أحد أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، ويجب على الأهالي تفهّم الوضع المادي للشاب قبل فرض التكاليف. #قناة_السعودية pic.twitter.com/rKU7KUs6Qi
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023
لو فعلنا مثل الدول المتقدمة الرجل لايدفع المهر وفي الاسلام النبي زوج رجلا بما معه من القران
وايضا الزواج مختصر مثل زواج الناس في الدول الاوربية والامريكية وغيرها من دول العالم زواج مختصر وبدون ذبايح والنبي تزوج صفية ولم توجد ذبايح علما انه بعد غزوة خيبر وعنده مغانم كثيرة جدا
وايضا الاثاث تشارك المراة الموظفة مع زوجها وخديجة رضي الله عنها دفعت كل مالها للنبي ذاذا قالت بعض النساء ذاك النبي فنقول وتلك خديجة ايضا نحن نقتدي بالنبي