أوضحت الأخصائية الاجتماعية الدكتورة بثينة باعبّاد، الأسباب التي تدفع بعض الأُسر في رفع تكاليف الزواج وزيادة المهور.

وقالت الدكتورة بثينة باعباد، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن هناك من يرفع التكلفة بسبب ارتفاع المكانة الاجتماعية أو الاهتمام بالأبناء وتعليمهم، وضمان المهر العالي لحماية الفتاة إذا حدث انفصال.

وأشارت إلى أن بعض الفتيات يردن أن يصبحن أفضل من قريناتهن في المهور، لافتة إلى ارتفاع المهور أحد أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، ويجب على الأهالي تفهّم الوضع المادي للشاب قبل فرض التكاليف.

#صباح_السعودية | الأخصائية الاجتماعية د.بثينة باعبّاد توضّح الأسباب التي تدفع بعض الأُسر في رفع تكاليف الزواج وزيادة المهور. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Ez7pdQ4hRS — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023