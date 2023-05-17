انتشرت السيارات الكهربائية كثيرًا خلال الأعوام الماضية، خاصة مع الخطط العالمية لحظر محركات الاحتراق الداخلي بسبب لوائح الانبعاثات الجديدة.

وأوضح بحث أمريكي جديد أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعاً في عام 2022، بأعداد مدهشة بالفعل حيث حصدت تيسلا موديل Y المركز الأول في قائمة أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً حول العالم بعد بيع 747,500 نسخة حول العالم.

ووصلت نسبة سيارات تيسلا موديل Y التي تم بيعها في الصين 44% من إجمالي النسخ المباعة حول العالم مما يعطينا مؤشر حول أهمية سوق السيارات في الصين.

وجاءت أمريكا وكندا في المرتبة الثانية بنسبة 34% من إجمالي مبيعات السيارة الكهربائية؛ وذلك بعد استحواذ الصين على 44% من مبيعات تيسلا موديل Y الأكثر مبيعاً في العالم لعام 2022.

وتأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير عن تيسلا موديل Y نرى تيسلا موديل 3 بإجمالي مبيعات بلغ 482 ألف نسخة حول العالم، ولكن على عكس موديل Y بلغت نسبة السيارات التي تم بيعها في الولايات المتحدة و كندا 47% من إجمالي مبيعات تيسلا حول العالم، ويليها الصين بنسبة 28% من إجمالي المبيعات العالمية.

بينما جاءت سيارة وولينج هوانجونج ميني الكهربائية في المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات 443 ألف سيارة، ويليها العديد من السيارات الكهربائية الصينية في قائمة السيارات الكهربائية لعام 2022.

أما في المرتبة الرابعة والخامسة فنري سيارتين من BYD الصينية، ويليهم في المرتبة السادسة السيارة الأوروبية الوحيدة في القائمة وهي فولكس واجن ID.4.