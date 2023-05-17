نال أفضل لاعب في المباراة بإحدى مباريات الدوري الإكوادوري لكرة القدم، هدية غريبة بعد فوزه بجائزة رجل المباراة، بل قد تكون الأغرب بين نظيراتها حول العالم.

وحصل اللاعب نيكو دافيلا لاعب نادي ديبورتيفو كوينكا على “كيس أرز”، وهو جائزة رجل المباراة، بعد تألقه في مواجهة فريقه مع ضيفه موشيوس رونا أول أمس السبت.

وكشف الحساب الرسمي لكوينكا على موقع تويتر، عن مقطع فيديو يظهر اللاعب وهو يحتفل حاملا جائزته الغريبة التي حصل عليها من النادي وهي كيس أرز من الحجم الكبير.

وقال الفريق الإكوادوري أن الجائزة المقدمة لرجل المباراة هي من أحد رعاة النادي وهي شركة أرز، فيما كان دافيلا قد افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وسجل زملاؤه في الفريق هدفين آخرين في الشوط الثاني، وانتهت المواجهة بفوز كوينكا بثلاثية نظيفة على ضيفه رونا.