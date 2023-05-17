حذر رئيس شركة “open ai” للذكاء الاصطناعي التي تصنع “شات جي بي تي”، سامويل ألتمان، من مخاطر تلك التقنية التي ضج بها العالم خلال الفترة الماضية.

وقال ألتمان خلال إفادته أمام الكونغرس الأميركي أمس الثلاثاء، إن التدخل الحكومي “سيكون مهما وحاسما للتخفيف من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة بقوة”.

كما اعتبر أن العاملين في هذا القطاع المتطور يشعرون كما كافة الناس بالقلق من الكيفية التي يمكن أن يغير بها هذا الذكاء طريقة عيشنا.

و اقترح تشكيل وكالة أميركية أو عالمية تُرخص أنظمة الذكاء الاصطناعي، على أن تتمتع بسلطة سحب هذا الترخيص وضمان الامتثال لمعايير السلامة.