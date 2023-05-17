توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل حدوث حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار على معظم مدن المملكة وفرصة مهيأة لهطول الأمطار على العاصمة.

َوقال العقيل :” أجواء المملكة غائمة إلى غائمة جزئيًا على منطقة تبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية وتتكون السحب الرعدية الركامية في ساعات الظهيرة من هذا اليوم على مرتفعات وقمم جبال منطقة عسير ومنطقة جازان وتتحرك لتؤثر على الأجزاء الشرقية من هذه المرتفعات”.

وأضاف العقيل” الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على مناطق الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية المرتفعات الجنوبية الغربية “.