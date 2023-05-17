أكدت مصادر، اليوم الأربعاء، أنه وصل لنادي الهلال يوم أمس خطاب مستعجل من مركز التحكيم الرياضي لتعيين (محكم) في القضية التي رفعها نادي النصر لدى المركز لعدم نظامية مشاركة النجم الدولي محمد إبراهيم كنو في لقاء الفريقين في الدور الأول.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد تقدم باحتجاج رسمي على مشاركة كنو مع الهلال، في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين بالدور الأول من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة على عدم قانونيتها.

وجددت إدارة النصر، تواصلها مع مركز التحكيم الرياضي، مطالبة بضرورة سرعة الحكم بقضية عدم نظامية مشاركة كنو مع الهلال.