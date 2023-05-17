أوضح محمد التويجري استشاري أنف وأذن وحنجرة أسباب رعاف الأنف و أنواعه، مبينا سبب ازدياده في فصل الصيف.

وقال التويجري :” أي مكان في الجسم فيه التهاب ممكن أي يسبب الرعاف وكذلك وجود أي جسم غريب في الأنف ممكن يؤدي إلى خروج دم، وكذلك تعرض الوجه لأي ضربة قد يكون أحد أعراضه خروج دم من الأنف”.

وأضاف: الاقتراب من الأفران والهواء الحار يزيد من رعاف الأنف، فيجب الابتعاد عن أماكن الهواء الساخن أو ارتداء كمامة واستخدام مرطبات للأنف خلال التواجد في هذه الأماكن”.

وتابع” نحن كمسلمين فإن الوضوء 5 مرات في اليوم من أقوى مرطبات الأنف وتمنع حدوث النزيف المتكرر بسبب الجفاف و الأجسام الغريبة “.