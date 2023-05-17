أوضح محمد التويجري استشاري أنف وأذن وحنجرة أسباب رعاف الأنف و أنواعه، مبينا سبب ازدياده في فصل الصيف.
وقال التويجري :” أي مكان في الجسم فيه التهاب ممكن أي يسبب الرعاف وكذلك وجود أي جسم غريب في الأنف ممكن يؤدي إلى خروج دم، وكذلك تعرض الوجه لأي ضربة قد يكون أحد أعراضه خروج دم من الأنف”.
وأضاف: الاقتراب من الأفران والهواء الحار يزيد من رعاف الأنف، فيجب الابتعاد عن أماكن الهواء الساخن أو ارتداء كمامة واستخدام مرطبات للأنف خلال التواجد في هذه الأماكن”.
وتابع” نحن كمسلمين فإن الوضوء 5 مرات في اليوم من أقوى مرطبات الأنف وتمنع حدوث النزيف المتكرر بسبب الجفاف و الأجسام الغريبة “.
#صباح_السعودية | ما أسباب رعاف الأنف؟ وما أنواعه؟ ولماذا يزداد في فصل الصيف؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/MDzfy9Bvpl
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023
#صباح_السعودية | د.محمد التويجري – استشاري أنف وأذن وحنجرة: الاقتراب من الأفران والهواء الحار يزيد من رعاف الأنف، والوضوء يساعد في التخفيف منه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/jkqDWUihty
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 17, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً