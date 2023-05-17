عقب لاعب الطائي الجزائري أمير سعيود، على لقطة انفعاله القوية إثر استبداله في مباراة النصر، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن .

وقال أمير سعيود : “لقطتي بعد التبديل طبيعية، وهذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم، وكنت أريد استكمال المباراة والعودة بالنتيجة أمام النصر، ولكن أولا وأخيرا هذا قرار المدرب رادوي، لا نكبر الموضوع، هذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم”.

وكان سعيود قد قام بالتعبير بيده عن غضبه، وركل مقاعد دكة البدلاء، ما دفع عددا من زملائه للتدخل وتهدئته