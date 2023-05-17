وجهت الشرطة الباكستانية، اتهامات للزوجه الثالثة لـ ⁧‫عمران خان‬⁩، بقضايا فساد في ذات القضية التي أدت لاعتقال زوجها في التاسع من مايو الجاري.

ويُشار إلى أن بشرى بيبي خان تواجه اتهامات بالفساد في قضية أخذ مساعدة مالية من مطور أراضٍ لإنشاء جامعة القادر التي كان عمران خان وزوجته أمينين عليها، وهو الأمر الذي نفاه خان، معتبرًا أن الحكومة كانت تخطط لاعتقال زوجته في إطار ما وصفه بـ حملة ضدة، بحسب العربية.

يُذكر أن خان وبشرى تزوجا في أوائل عام 2018 قبل 6 أشهر من انتخابه رئيسًا للوزراء، لكنهما أبقيا الزواج سرًا لبعض الوقت حيث كان هذا الزواج الثالث لخان والثاني لبشرى .