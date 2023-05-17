أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن سعادته بانعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية قائلا ” انا سعيد بانعقاد القمة في المملكة.. الأرض الطاهرة.. أرض العروبة”.

وأكد وزير الخارجية السوري لقناة الإخبارية أن السعودية بذلت جهدا هائلا من أجل تحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية.

وتابع المقداد أن سوريا ستتوصل من خلال قمة جدة إلى قرارات تخدم عملها المشترك لمواجهة التحديات القادمة.

 