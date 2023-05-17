أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن سعادته بانعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية قائلا ” انا سعيد بانعقاد القمة في المملكة.. الأرض الطاهرة.. أرض العروبة”.

وأكد وزير الخارجية السوري لقناة الإخبارية أن السعودية بذلت جهدا هائلا من أجل تحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية.

وتابع المقداد أن سوريا ستتوصل من خلال قمة جدة إلى قرارات تخدم عملها المشترك لمواجهة التحديات القادمة.

فيديو | وزير الخارجية السوري: السعودية بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية #قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/z2fEixtw4V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023

فيديو | وزير الخارجية السوري يتحدث لـ #الإخبارية عن عودة سوريا إلى اجتماعات القمة العربية بعد انقطاع 12 عاما #قمة_جدة pic.twitter.com/znGMOoFsgm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023