توقع الخبير في أسواق النفط فراس السالم، استمرار تراجع الطلب على النفط بسبب التضخم الكبير في أميركا وارتفاع نسب البطالة في الصين.

وأضاف السالم: “البطالة في الصين تعدت الـ 20% فهو أمر مؤرق لها، واليوم مع قرارات الفيدرالي برفع الفائدة نتوقع أن تصعب عملية الإنتاج على المصنعين مع ازدياد التكاليف”.