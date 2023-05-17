توقع الخبير في أسواق النفط فراس السالم، استمرار تراجع الطلب على النفط بسبب التضخم الكبير في أميركا وارتفاع نسب البطالة في الصين.
وأضاف السالم: “البطالة في الصين تعدت الـ 20% فهو أمر مؤرق لها، واليوم مع قرارات الفيدرالي برفع الفائدة نتوقع أن تصعب عملية الإنتاج على المصنعين مع ازدياد التكاليف”.
فيديو | الخبير في أسواق النفط فراس السالم: نتوقع استمرار تراجع الطلب على النفط بسبب التضخم الكبير في أميركا وارتفاع نسب البطالة في الصين #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/0gBcOlYpwJ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 17, 2023
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