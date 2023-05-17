أعلنت نيوم اليوم افتتاح ميناء نيوم أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من مجموعة شركات للبدء في أعمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات.

وأضافت أن الميناء يقع في “أوكساچون” للصناعات المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية البحرية الرئيسية للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة، وقد شهد الميناء العديد من أعمال التطوير منذ أن تمت عملية النقل، إذ تم تعزيز بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة إلى نيوم، والزيادة في مناولة الحاويات والبضائع العامة.

ولفتت إلى أن قيمة الاستثمارات فيه حتى الآن أكثر من 7.5 مليارات ريال، ومن المقرر تدشين أولى المحطات الجديدة المطورة خلال عام 2025″.

وستكون شركة “Boskalis” مسؤولة عن أعمال تعميق وتوسيع القناة البحرية الرئيسية، وسوف يتم تنفيذ الأعمال بما ينسجم مع معايير ومتطلبات كل من نيوم و”أوكساچون” في مجال الاستدامة، حيث لن يكون هناك أي هدر لمخلفات الحفر؛ بل سيتم إعادة استخدامها لبناء منصات أعمال الحفر كجزء من تطوير “أوكساچون”.

وسيكون تحالف “BESIX-MBL” مسؤولاً عن تصميم وبناء رصيف بحري بطول يزيد على 3 كم، باستخدام منهجيات تشييد ومواد بناء مبتكرة ومستدامة، كما سيتم استخدام الهياكل الفولاذية منخفضة الكربون لبناء الأرصفة البحرية في إطار الجهود المبذولة للتقليل من البصمة الكربونية للمشروع.

ومن المتوقع بدء التشغيل في المشروع خلال عام 2025، مع إطلاق أول محطة حاويات بسلسلة إمداد متكاملة وحلول لوجستية. وعند اكتماله، سيعمل الميناء بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪ وبصافي انبعاثات صفرية، ما سيجعله أكثر الموانئ الحديثة استدامة على مستوى العالم.