نبه استشاري الجهاز الهضمي، عادل نظمي، لأهم أعراض الإصابة بسرطان القولون.

وذكر أن الأعراض تشمل فقدان الشهية وآلام في البطن، وفقدان الوزن، وتكرار الإمساك دون مبرر، ودم في البراز، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن الدراسات رصدت أن نسبة إصابة الذكور بسرطان القولون تكون أكبر من إصابة الإناث.