كشفت حوالة بنكية عن وجود علاقة بين الناشط السياسي والكاتب نعوم تشومسكي ورجل الأعمال الأميركي، جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وذكرت تقرير أن إبستين حوّل 270 ألف دولار حولها لحسابات تعود لـ”تشومسكي”، فيما ذكر الأخير أنهم التقوا برجل الأعمال من حين لآخر لمناقشة مواضيع سياسية وأكاديمية.

وأكد أن الأمر اقتصر على إعادة ترتيب أموالي الخاصة، ولم يتضمن فلساً واحدًا من إبستين، كما أنه طلب من إبستين المساعدة في مسألة فنية تتعلق بصرف الأموال المشتركة المتعلقة بزواجه الأول.

يذكر أن النيابة اتهمت إبستين في 2019 بإدارة شبكة واسعة من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس، و عُثر عليه ميتاً في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس في عام 2019.