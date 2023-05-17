قال ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، إن هناك أدوية تقلل من احتمالية الإصابة بالجلطة بالنسبة لمن يكون معرض أكثر للإصابة بها.

ولفت إلى أن هناك أساليب وقائية كثيرة للوقاية من الجلطة، مشددا على من لديه تاريخ عائلي للإصابة بالمرض أن يجري فحوصات طبية للتأكد من حالة القلب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأرجع سبب الإصابة بالجلطة في أعمار صغيرة إلى ارتفاع الكوليسترول والتدخين والتوتر وعدم ممارسة الرياضة.

وأضاف أن رفع الوعي الصحي في مناهج التعليم ووسائل الإعلام ومنصات التواصل مهمة لتقليل الإصابة بالجلطات على المدى العبيد.

التدخين أقوى مسبب لجلطات .. د.خالد النمر: رفع الوعي الصحي في مناهج التعليم ووسائل الإعلام ومنصات التواصل مهمة لتقليل الإصابة بالجلطات على المدى العبيد @ALNEMERK#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VYY6p4GvaL — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 17, 2023