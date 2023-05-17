رد عضو هيئة كبار العلماء سعد الشثري على سؤال يقول فيه سائله : طلب مني صديق قرضًا لتمويل مشروع له، على أن يسددني المبلغ بعد ثلاثة أشهر مع نسبةِ أرباح، ما حكم هذه المعاملة، وهل تدخل في الربا؟ .

وقال الشثري خلال مداخلة في برنامج فتاوى : ” هناك أنواع من الشركات يدفع فيها الإنسان مالاً لشخص ليتاجر فيه ويعمل فيه بعمله ، فأحدهما شارك بماله والآخر شارك بالعمل ويكون بينهما عقد يقتسمون فيه الأرباح وإذا خسرت الشركة يخسر العامل وصاحب المال على حد سواء وهذا النوع من التعامل جائز ولا حرج فيه .

وتابع : أما إذا كان المقصود من السؤال أن يعطي إنسانا مالا ليتاجر فيه وقد حددت له نسبة الربح وقد ضمن له العامل أن لا يخسر فهذا ليس جائزاً ومحرم .