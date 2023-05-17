أكد الخبير الاقتصادي، فهد بن جمعة، أن ضريبة الدخل التصاعدية على اصحاب الملايين سيكون له انعكاسات إيجابية على الإيرادات الحكومية ويدعم زيادة الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الاقتصادات المتقدمة حتى الناشئة تفرض ضريبة دخل عندما يتجاوز دخل الفرد أو المنشأة نطاق محدد. أنه أحد الركائز التي تعظم تنويع الإيرادات غير النفطية.

وأكد أن هذه الضريبة تعد اداة أيضا لتحفيز وتوجيه الاستثمارات نحو الأعمال النوعية وذات القيمة الاقتصادية المضافة من خلال تخفيض معدل ضريبة الدخل، وتعد سياسة مالية منتجة.