وثق مقطع فيديو فتاة عراقية والدموع في عينيها، تناشد وتستغيث لإيجاد والدتها المخطوفة في العاصمة بغداد منذ أيام، دون أن يُعرف عن مصيرها شيء.

وقالت الفتاة إن والدتها خُطفت من قبل ذويها، بسبب خلاف على الميراث، مؤكدة أنها ذهبت إلى العاصمة من كردستان لتحصيل أموال من إرثها الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجها.

وأوضحت أن أباها قضى بإحدى المعارك، وترك وراءه 4 فتيات، اثنتان منهن قاصرتان ومتزوجتان في بغداد، واثنتان مع الأم في كردستان.

وأشارت إلى أن ابن عمها وأخوالها هم المتهمون بخطف والدتها، بعد أن رفضت التنازل عن نصيبها في تركة والدها.

وناشدت الفتاة السلطات والمسؤولين لإيجاد والدتها وضمان عودتها سالمة، محملة أفراداً من العائلة كامل المسؤولية عما يجري.