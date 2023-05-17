عدد بروفيسور علم النفس التربوي راشد السهل أسباب الملل في الزواج، حتى بين المتزوجين حديثا.

وقال السهل: “يعاني كثير من الأزواج والزوجات صغارا وكبارا من حالة الملل في حياتهم الزوجية، وهذا يسبب لهم ضيق شديد”.

وأضاف: “اعلم خطأ تربط هذا الملل بشريك الحياة، الملل هو حالة نفسية عاطفية نتيجة لوجود شخص في مكان لا يستمتع به، وهو يرتبط بالروتين الذي يعيشه الشخص، لا يرتبط بالضرورة بأطراف اخرى”.

وتابع: “الحياة الزوجية كأي شيء آخر نعيشه تتعرض للملل، وهو لا يتوقف على طول زواج أو قصره ولا حتى مكان المعيشة، كل الأمر كيفية ندير حياتنا الزوجية”.

واستكمل: “وجود ملل في الحياة الزوجية ليس له علاقة بضعف المودة أو غيابها، الملل يعكس روتين الحياة اليومية واستسلام الأزواج والزوجات له يزيده”.

وأشار إلى وجود أفكار خاطئة عن الملل بين الزوجين منها: “مهما أعمل فلن يتغير الوضع – شريك حياتي لا يحب التغيير – منذ فترة طويلة وهو على هذه الحال – مزاج شريك حياتي صعب”.

وعن أسباب الملل في الزواج قال: ” الاستسلام للوضع- نظرة سلبية للذات- تفكير سلبي- كثرة غياب أحدهما – ضعف الحوار – تصرفات غلط”.