اقترح وليد الزامل الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، إزالة مجلس الضيوف وصالة الطعام في المساكن الحديثة، واستبدالها بالمجلس التعاوني، بين سكان الحي بحيث يعزمون فيه الضيوف ويقيمون فيه المناسبات بأسعار رمزية وبذلك نساهم في ترشيد الفراغات التي يملؤها الغبار في المسكن.

ومن جانبه علق عبدالله السويلم المختص في البناء، بأنها فكرة ممتازة، قائلا: “مساحات الفلل في السابق كانت كبيرة عكس الآن، الاستفادة من البيت وتصميمه لي أنا لذاتي وليس للضيوف، فكرة ممتازة”.