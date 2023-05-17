أكد استشاري أمراض القلب التداخلية الدكتور محمد المنصوري، أنه غالبا كبار السن أكثر عرضة للسكتة القلبية.

وعن إصابة الشباب بالسكتات القلبية مؤخرا، قال: “لكن حاليا أصبحنا نراها على الشباب بسبب التدخين ونمط الحياة غير الصحي”.

وأِشار إلى أن أمراض السكر وارتفاع الضغط والعادات السلبية تسببت في إصابة الشباب من سن 30 إلى 50 بالجلطات القلبية.