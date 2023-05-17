يعتزم الرئيس السوري، بشار الأسد، المشاركة في القمة العربية التي ستُعقد في مدينة جدة، يوم الجمعة المقبل، وفق ما أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، في مشاركة ستكون الأولى له منذ عام 2010.

ورداً على سؤال لقناة الجديد اللبنانية في جدة، عما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، أجاب المقداد “هو سيأتي لحضور هذه القمة إن شاء الله”، حسبما أوردت “فرانس برس”.

وكان فيصل المقداد، قد حضر اليوم الأربعاء، الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تمهيدا لقمة جدة.

يشار إلي أن جامعة الدول العربية قد تبنت، في 7 مايو الجاري، قرارا بعودة سوريا لمقعدها، بعد غياب دام نحو 12 عاما.