تفكر إدارة نادي الوحدة الإماراتي، في تمديد إعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب فريقها الأول لكرة القدم، لمدة موسم آخر.

وقال المصدر إن إدارة النادي الإماراتي لم تتقدم بعرض لشراء عقد اللاعب بيريرا، بيد أنها ستدرس الأمر حتى تتسلم التقرير الفني من قبل الهولندي آرنو بويتنويج، مدرب الفريق، بعد الفراغ من مواجهتي الجيش الملكي المغربي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأشار إلى أنه توجد رغبة جادة من الوحدة الإماراتي في تمديد الإعارة، بيد أن شراء العقد سيكون مرهونًا بالتقرير الفني ومبلغ البيع.

وكان نادي الهلال قد أعار بيريرا إلى الوحدة في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري، ويرتبط البرازيلي بعقد مع الهلال حتى 2026.