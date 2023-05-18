أثار إعلان إدارة نادي الطائي عن إقالة مدرب الفريق الروماني ميريل رادوي عن منصبه في تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي موجة من الجدل بين النقاد الرياضيين.

لاسيما أن قرار الإقامة جاء بعد أقل من ٢٤ ساعة من تصريح المدرب الروماني بعد خسارته من النصر بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء الماضي وذكر “دخلنا مباراة النصر دون القوة المطلوبة”،واعتقد انا كنا قد ضمنا البقاء

فيما كلفت إدارة الطائي المساعد خوسيه باريتو لقيادة الفريق الأول مؤقتا في الثلاث مباريات المتبقية للفريق من الموسم الرياضي الحالي.

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