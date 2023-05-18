كشف بنك الخليج الدولي (GIB)، عن فتح التقديم لشغل أكثر من 40 وظيفة بالإضافة لبرنامج تدريب على رأس العمل.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مدير وحدة مراقبة مخاطر الأعمال.
‏(Business risk control unit Manager)
2- برنامج تدريب على رأس العمل.
‏(Tamheer Program (On-the-job training))
3- مسؤول حوكمة البيانات.
‏(Data governance officer)

4- مدير الحسابات الدائنة.
‏(Accounts Payable Manager)
5- سكرتير تنفيذي.
‏(Executive Secretary)
6- مدير المبيعات إدارة النقد.
‏(Cash Management Sales Manager)

7- مدير أول الحسابات التصحيحية.
‏(Senior Remedial Account Manager)
8- مسؤول عمليات التمويل التجاري.
‏(UK Trade finance operations officer)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .