كشف بنك الخليج الدولي (GIB)، عن فتح التقديم لشغل أكثر من 40 وظيفة بالإضافة لبرنامج تدريب على رأس العمل.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مدير وحدة مراقبة مخاطر الأعمال.

‏(Business risk control unit Manager)

2- برنامج تدريب على رأس العمل.

‏(Tamheer Program (On-the-job training))

3- مسؤول حوكمة البيانات.

‏(Data governance officer)

4- مدير الحسابات الدائنة.

‏(Accounts Payable Manager)

5- سكرتير تنفيذي.

‏(Executive Secretary)

6- مدير المبيعات إدارة النقد.

‏(Cash Management Sales Manager)

7- مدير أول الحسابات التصحيحية.

‏(Senior Remedial Account Manager)

8- مسؤول عمليات التمويل التجاري.

‏(UK Trade finance operations officer)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .