كشف بنك الخليج الدولي (GIB)، عن فتح التقديم لشغل أكثر من 40 وظيفة بالإضافة لبرنامج تدريب على رأس العمل.
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مدير وحدة مراقبة مخاطر الأعمال.
(Business risk control unit Manager)
2- برنامج تدريب على رأس العمل.
(Tamheer Program (On-the-job training))
3- مسؤول حوكمة البيانات.
(Data governance officer)
4- مدير الحسابات الدائنة.
(Accounts Payable Manager)
5- سكرتير تنفيذي.
(Executive Secretary)
6- مدير المبيعات إدارة النقد.
(Cash Management Sales Manager)
7- مدير أول الحسابات التصحيحية.
(Senior Remedial Account Manager)
8- مسؤول عمليات التمويل التجاري.
(UK Trade finance operations officer)، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً