أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال أن الهلال في أضعف موسم بدني لم يستطع أن يفوز عليه النصر والاتحاد، لافتًا أن الهلال خسر أمام أوراوا بسبب الاجهاد .

وقال الزلال خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد:” أن ما يميز الهلاليين أنهم يعرفون جيدًا أنهم سيعودون الموسم القادم ويشاركون في آسيا .”

وأضاف:” أن جهور الهلال حتى في المباريات الودية لا يقبل أن الهلال يخسر.”

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي جمال عارف أن الهلال بطل ونادي كبير ولكن لو لعب بالروح التي لعب بها أمام الاتحاد في مواجهة أوراوا لحقق آسيا .

ليرد عليه الزلال قائلاً:” الهلال يلعب بأداء وبفن وبتكتيك”، مؤكدًا أن الهلال سيعود وينتقم للكرة السعودية من أوراوا .