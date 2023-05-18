لقى شخص مصرعه على يد 4 من جيرانه بسبب المشاجرة على قطعة قالب حلوى بعدما طعنوه بالرقبة والصدر وتركوه غارقا فى دمائه أمام والديه وفروا هاربين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في مصر إخطارا يفيد بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة صاحب محل حلويات ، بعد أن قامت طفلة بشراء حلويات منه، وعندما عادت لإراجعها رفض بسبب العبث فيها.

فقامت الطفلة على الفور بالاستعانة بأهليتها (4 أشخاص)، وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.