إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” أبناء عمر رايانو ، بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها ، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح معالي الدكتور عبد الله الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثماني مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة، مشيرًا إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م، وتشتركان في البطن والحوض و الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

وأضاف معاليه أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56 .

وفي ختام تصريحه سأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على الدعم غير المحدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والذي كان سببا بعد توفيق الله في ريادة المملكة بهذا البرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة .