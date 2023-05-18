أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه سيفرج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي إذا أعيد انتخابه في عام 2024.

وقال ترامب في تصريحات صحفية اليوم الاثنين :”لقد أطلقت الكثير، كما تعلم، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر”.

وكانت إدارة ترامب كتبت في عام 2018 في مذكرة مفادها أنه تم حجب السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدي لأنه يجب الاستمرار في حذف معلومات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون والشؤون الخارجية.

وخلال مقابلة ترامب مع “The Messenger”، عندما سئل عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كنيدي، أجاب ترمب “حسنًا، لا أريد التعليق على ذلك. لكنني سأخبرك أنني أصدرت الكثير. سأطلق الجزء المتبقي في وقت مبكر جدًا من ولايتي”.

يُذكر أن بيان ترامب جاء بعد أن قال منافس الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي إن هناك أدلة “دامغة” أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه.