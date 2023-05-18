أكد محلل الأمن السيبراني في شركة سابك سعود الغانم، أن كلمة مرور الأجهزة والهواتف المكونة من أربعة أرقام معرضة للاختراق بسهولة بينما الـ 6 أرقام أكثر صعوبة.
وقال الغانم في حديثه على قناة الإخبارية:” أن هناك أجهزة تستطيع اختراق الأكواد المكونة من 4 أرقام في أقل من ثواني .
ومن خلال تجربة مصورة قام الغانم بفك رمز جهاز كان معرض للاختراق بسهوله؛ لأن الأرقام السرية مكونة فقط من 4 أرقام.
فيديو | محلل أمن سيبراني: كلمة المرور للأجهزة والهواتف من أربعة أرقام معرضة للاختراق بسهولة والـ 6 أرقام أكثر صعوبة#الإخبارية pic.twitter.com/dDNQ1ixNXJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023
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