أكد محلل الأمن السيبراني في شركة سابك سعود الغانم، أن كلمة مرور الأجهزة والهواتف المكونة من أربعة أرقام معرضة للاختراق بسهولة بينما الـ 6 أرقام أكثر صعوبة.

وقال الغانم في حديثه على قناة الإخبارية:” أن هناك أجهزة تستطيع اختراق الأكواد المكونة من 4 أرقام في أقل من ثواني .

ومن خلال تجربة مصورة قام الغانم بفك رمز جهاز كان معرض للاختراق بسهوله؛ لأن الأرقام السرية مكونة فقط من 4 أرقام.