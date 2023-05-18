أكدت دراسة أن كونك سمينا في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريبا.

وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن بين سن 17 و29 يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بشكل عدواني من المرض والوفاة بسببه؛ حيث تؤدي السمنة إلى ارتفاع تركيزات عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1)، وهو هرمون يشارك في نمو الخلايا وتطورها، والذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يسبب المرض.

وقال الخبراء أن هذا يظهر أن الحفاظ على وزن صحي هو شيء يمكن للرجال التحكم فيه لتقليل فرص الإصابة بسرطان البروستات، وعلى الرغم من أن العديد من سرطانات البروستات تنمو ببطء وقد لا تسبب أي ضرر خلال حياة شخص ما، إلا أن البعض الآخر يكون أكثر عدوانية، وينتشر بسرعة خارج البروستات ويصعب علاجه.

وأفاد العلماء، أن زيادة الوزن كانت أكبر في وقت مبكر من الحياة بين مجموعة الدراسة، بمتوسط 1.6 رطل سنويا عند 17 إلى 29 عاما، و0.75 رطلا في 30 إلى 44 عاما و0.5 رطل بين 45 إلى 60 عاما.

وأوضحت الدكتورة ماريسا دا سيلفا، من جامعة لوند بالسويد، إن النتائج تشير إلى أن منع زيادة الوزن في مرحلة الشباب قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات العدواني والمميت.