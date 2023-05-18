وقع ملك بريطانيا تشارلز في ورطة كبيرة بعد استقالة السكرتير الخاص له، السير إدوارد يونج، بعد 19 عامًا من الخدمة في العائلة المالكة.

وأكدت تقارير، أن السكرتير الخاص للملك أو الملكة يعتبر العضو الأكثر أهمية في الأسرة المالكة، حيث يتولى مسؤولية دعم الملك في مهامه كرئيس للدولة.

وتعد هذه الاستقالة خسارة كبيرة لتشارلز، الذي توج تتويجًا تاريخيًا في نهاية الأسبوع الماضي، وتأتي في ظل التحديات التي تواجه العائلة المالكة في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير، إلى أنه لم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت السير “إدوارد يونج” إلى الاستقالة، ولكن من المتوقع أن يتم تعيين خلف له في المستقبل القريب، ومن المهم أن يتم اختيار شخصية بارزة وذات خبرة لشغل هذا المنصب المهم في العائلة المالكة.