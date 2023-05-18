تسائل الناقد الرياضي أحمد الشمراني عن سبب عدم استخراج الشباب الرخصة الآسيوية بينما هناك أندية أخرى استخرجتها وهي مكبلة بالديون.
وقال الشمراني :” هذا النادي الكبير عدم حصوله على الرخصة الآسيوية إن صحت الأخبار سببه أيضا الدين والشح المادي، الشباب لا يقل قيمة عن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي فلماذا الشباب الوحيد الذي لم يحصل على الرخصة”.
وأضاف ” الشباب أشبه باليتيم، كنت أتمنى أن يساعدوا الشباب كما ساعدوا غيره للحصول على الرخصة الآسيوية”
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: لماذا لم يستخرج الشباب الرخصة الآسيوية بينما هناك أندية أخرى استخرجتها وهي مكبلة بالديون#المنتصف pic.twitter.com/T9nstGVhRt
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) May 17, 2023
الحين وش جاب طاري الأهلي مع الأندية المذكورة،، ههههههه ليش معتبرين أنفسكم من ضمنهم،، أنتم حتى دوري يلو يخب عليكم
مثل ماساعدوا الهلي والنصر ايام احمد عيد