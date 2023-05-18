تسائل الناقد الرياضي أحمد الشمراني عن سبب عدم استخراج الشباب الرخصة الآسيوية بينما هناك أندية أخرى استخرجتها وهي مكبلة بالديون.

وقال الشمراني :” هذا النادي الكبير عدم حصوله على الرخصة الآسيوية إن صحت الأخبار سببه أيضا الدين والشح المادي، الشباب لا يقل قيمة عن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي فلماذا الشباب الوحيد الذي لم يحصل على الرخصة”.

وأضاف ” الشباب أشبه باليتيم، كنت أتمنى أن يساعدوا الشباب كما ساعدوا غيره للحصول على الرخصة الآسيوية”